Очевидцы сняли на видео, как горит Ан-32 украинской сборки после удара в Ираке

Военный транспортный самолёт Ан-132 ВВС Ирака украинского производства уничтожен в результате обстрела авиабазы. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Авиабаза имени Мухаммада Аля подверглась атаке из реактивных систем залпового огня «Град». В результате удара самолёт был полностью уничтожен. При этом, по данным ведомства, среди военных пострадавших нет. Минобороны Ирака назвало произошедшее «трусливой» атакой и заявило, что виновные будут установлены.

История самолёта Ан-32 весьма примечательна. Он стал уникальным для советской авиации проектом, изначально разработанным для экспорта и никогда не состоявшим на вооружении в СССР. Инициатором создания этого военно-транспортного самолета выступила Индия, нуждавшаяся в надежном воздушном судне для снабжения высокогорных баз в условиях напряженных отношений с Китаем.

За основу был взят Ан-26, который доработали, установив более мощные двигатели АИ-20М и усовершенствовав приборное оборудование. Первый полёт Ан-32 состоялся в 1976 году.

Производство самолета продолжалось до середины 1990-х, а затем было возобновлено в 2005 году на киевском заводе «Авиант». Среди заказчиков модернизированной версии был Ирак, получивший шесть самоле=ётов в 2011-2012 годах.

