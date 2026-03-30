«Звание для любимца миллионов»: В театре Вахтангова высказались о новом статусе Вдовиченкова

Актёр Владимир Вдовиченков уже давно пользуется всеобщей любовью и не имеет проблем с востребованностью ни в кино, ни в театре. Получение звания «Народный артист РФ» никак не отразится на его работе, рассказал директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок во время общения с HCH.

«Володя — артист, которого давно любят миллионы людей, и неважно, было ли у него звание, не было ли. Прекрасно, что наш президент подписал сегодня такой указ, потому когда мы с Володей ездили на гастроли, нельзя было пройти ни по залу ожидания, ни выйти из аэропорта, ни пройтись по улице — его узнают, подходят, просят сфотографироваться», — заявил Крок.

Он подчеркнул, что присвоение почётного звания является полностью заслуженным, поскольку Вдовиченков крайне популярен среди россиян. Крок добавил, что творческий труд артиста не определяется степенью его звания. По его словам, Вдовиченков тщательно подходит к выбору проектов как в кино, так и в театре, соглашаясь лишь на те, где складывается творческий союз с режиссёром. При этом он отметил, что имя артиста на афише — один из важных факторов успеха спектаклей, однако окончательное решение о занятости в постановках остаётся за самим актёром.

Напомним, ранее резидент Росси Владимир Путин утвердил новые почётные звания для известных актёров и деятелей культуры. Звания «Народный артист Российской Федерации» получили актёры Юрий Кузнецов, Владимир Вдовиченков и Екатерина Гусева. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.