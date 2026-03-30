США хотят разделить расходы на войну с Ираном с арабскими странами

Белый дом намерен финансировать войну против Ирана за счёт арабских стран. Об этом заявила пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт, трансляция пресс-конференции велась в соцсети X.

«Я думаю, президенту было бы весьма интересно призвать их к этому, я не буду забегать вперёд в этом вопросе, но, безусловно, я знаю, что у него есть такая идея», — заявила она.

Ливитт также затронула переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Она указала, что реальный ход диалога отличается от впечатления, которое формируется из публичных заявлений сторон.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты потратили на крылатые ракеты для ударов по Ирану сумму, эквивалентную их годовому запасу. На войне было задействовано свыше тысячи ракет JASSM, каждая из которых обходится в 1,5 миллиона долларов. Корпорация Lockheed Martin выпускает не более 860 единиц данного типа боеприпасов в год.