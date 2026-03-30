Орбан заявил, что не пользуется смартфоном из-за риска прослушки

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что отказался от смартфона. Об этом он рассказал в Будапеште в интервью порталу Öt.

По словам премьера, он избегает использования устройств связи из-за риска прослушивания. Он также прокомментировал обвинения в адрес главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

«Когда я услышал, что его (Сийярто. — Прим. Life.ru) обвиняют в том, что он информатор, я чуть не умер со смеху. Дело в том, что даже на встречах министров и премьер-министров присутствуют смартфоны. Люди используют их во время обсуждений. Те, кто хочет услышать, всё слышат. И бывают редкие, не очень частые пункты программы, когда у всех забирают и уносят телефоны. Тогда, они надеются, заседания закрытые. Но на всех встречах, где есть мобильные телефоны, мы можем быть уверены, что это в ту же минуту становится известно тем, кто в этом заинтересован», — рассказал Орбан.

Орбан пояснил, что не берёт с собой даже кнопочный телефон на заседания Совета ЕС. Он уточнил, что пользуется простым устройством Nokia, но оставляет его вне переговорных площадок. По его словам, таким образом он исключает возможность утечки информации.

Комментируя публикации СМИ о Сийярто, Орбан указал, что поддержание контактов с министрами иностранных дел других стран входит в обязанности венгерской стороны. Он подчеркнул, что речь идёт о взаимодействии с ключевыми партнёрами, включая Россию, США, Китай и Турцию.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался о ситуации вокруг украинского влияния на внутреннюю политику страны. Он заявил, что попытки давления не приведут к результату. По его словам, формирование правительства Венгрии зависит только от воли избирателей. Он подчеркнул, что внешнее вмешательство не сможет изменить политический курс. В Будапеште также заявляли о подозрениях в финансировании оппозиционных сил. Речь шла о возможной передаче денежных средств из Украины. На этом фоне отношения между Венгрией и Незалежной обострились. Разногласия затронули вопросы финансовой помощи и энергетического сотрудничества.