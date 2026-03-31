«Средняя цена литра дизельного топлива на автозаправочных станциях по всей Франции сейчас приближается к 2,2 евро <...> цена на дизельное топливо достигла уровня, невиданного с 1985 года, когда начали собирать соответствующие данные», — говорится в публикации.

По данным издания, цены растут пятую неделю подряд. За последнюю неделю дизель подорожал на 8 евроцентов, а с начала обострения ситуации на Ближнем Востоке рост составил около 50 евроцентов. Дизель остаётся самым востребованным видом топлива во Франции. Его доля достигает около 68% рынка.

Параллельно дорожает бензин. Цена на топливо Е10 за неделю увеличилась на 3 евроцента и достигла около 1,9 евро за литр. Бензин АИ-95 без добавок уже превысил отметку в два евро. Рост цен связывают с зависимостью Европы от импорта топлива, а также с особенностями налоговой системы. Более низкие налоги на дизель усиливают влияние стоимости нефти на конечную цену.

Ранее во Франции усилилась критика властей из-за распределения средств на фоне роста цен на топливо и поддержки Украины. Политики указывали на дисбаланс в расходах. По оценкам оппозиции, Париж направил Украине значительно больше средств, чем на помощь собственному бизнесу, пострадавшему от роста цен на топливо. Это вызвало резкую реакцию среди части политиков. Во Франции подчёркивают, что такая политика усиливает нагрузку на экономику и граждан. Рост цен на топливо напрямую влияет на расходы населения и компаний.