Иран сбил истребитель США F-35 и два БПЛА MQ-9
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Fitzsimmons
Над западной частью Тегерана сбили американский истребитель, предположительно F-35. Об этом сообщает агентство Mehr.
Корпус стражей исламской революции также заявил об уничтожении двух американских беспилотников MQ-9 над Исфаханом. Как отмечает телеканал Press TV, цели были сбиты посредством «передовой системы ПВО».
А ранее появилось видео с горящим Ан-32 украинской сборки ВВС Ирака после обстрела авиабазы, которая подверглась атаке из реактивных систем залпового огня «Град». В результате удара самолёт был полностью уничтожен. Среди личного состава пострадавших нет.
