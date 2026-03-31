30 марта, 21:59

Иран сбил истребитель США F-35 и два БПЛА MQ-9

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Fitzsimmons

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Fitzsimmons

Над западной частью Тегерана сбили американский истребитель, предположительно F-35. Об этом сообщает агентство Mehr.

Корпус стражей исламской революции также заявил об уничтожении двух американских беспилотников MQ-9 над Исфаханом. Как отмечает телеканал Press TV, цели были сбиты посредством «передовой системы ПВО».

Тегеран объявил Украину врагом наравне с США и Израилем
Тегеран объявил Украину врагом наравне с США и Израилем

А ранее появилось видео с горящим Ан-32 украинской сборки ВВС Ирака после обстрела авиабазы, которая подверглась атаке из реактивных систем залпового огня «Град». В результате удара самолёт был полностью уничтожен. Среди личного состава пострадавших нет.

Тимур Хингеев
