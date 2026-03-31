Депутаты Израиля шампанским отпраздновали принятие закона о смертной казни

Израильские депутаты отметили принятие закона о смертной казни для террористов. Кадры распространились в социальных сетях.

Закон о казни отметили шампанским прямо в парламенте Израиля. Видео © X /

Во время объявления итогов голосования министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир начал открывать бутылку шампанского. На кадрах видно, как он трясёт бутылку, к нему присоединился ещё один депутат.

Однако сотрудники охраны не позволили открыть шампанское в зале заседаний, после чего участники переместились в холл.

Ранее парламент одобрил закон, предусматривающий смертную казнь для лиц, признанных террористами. Согласно положениям документа, наказание планируют исполнять через повешение. Действие нормы распространяется на обвиняемых вне зависимости от их вероисповедания. За принятие инициативы проголосовали 62 депутата из 120. Против выступили 48 парламентариев. В оппозиции назвали решение противоречащим международному праву.