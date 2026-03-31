Вице-президент Ирана предупредил Трампа о последствиях высадки сил США на Харке

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф выступил с резким предупреждением в адрес американского лидера Дональда Трампа, комментируя возможное начало наземной операции на острове Харк. По его словам, даже если Вашингтон решится на высадку войск, судьбу американских военных будет решать иранская сторона.

Во время общения с катарским телеканалом Al Jazeera политик допустил, что президент США может принять решение об отправке сил на Харк.

«Но в таком случае решение об их возвращении принимать будет не он, а уже иранская сторона», — добавил Ареф.

Эти слова стали очередным сигналом о готовности Тегерана к жёсткому ответу в случае эскалации. Остров Харк является ключевым нефтяным терминалом Ирана, и его возможный захват стал бы серьёзным обострением конфликта.