Вице-президент Ирана предупредил Трампа о последствиях высадки сил США на Харке
Мохаммад Реза Ареф. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф выступил с резким предупреждением в адрес американского лидера Дональда Трампа, комментируя возможное начало наземной операции на острове Харк. По его словам, даже если Вашингтон решится на высадку войск, судьбу американских военных будет решать иранская сторона.
Во время общения с катарским телеканалом Al Jazeera политик допустил, что президент США может принять решение об отправке сил на Харк.
«Но в таком случае решение об их возвращении принимать будет не он, а уже иранская сторона», — добавил Ареф.
Эти слова стали очередным сигналом о готовности Тегерана к жёсткому ответу в случае эскалации. Остров Харк является ключевым нефтяным терминалом Ирана, и его возможный захват стал бы серьёзным обострением конфликта.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты ускорили переброску подразделений корпуса морской пехоты и Военно-морских сил на Ближний Восток. Высокопоставленные американские чиновники сообщали израильским и другим коллегам, что у Вашингтона, вероятно, не останется иного выбора, кроме как начать наземную операцию. В свою очередь, Иран укрепляет оборону острова Харк на случай противостояния. Дональд Трамп допустил проведение военной операции, направленной на захват иранского острова. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что иранская сторона не имеет сил, чтобы отразить попытку захвата. Согласно его оценке, Вооружённые силы США смогут с лёгкостью установить контроль над Харком.
