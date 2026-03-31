Президент Польши Навроцкий опозорился во время награждения в США

Президент Польши Кароль Навроцкий оказался в неловкой ситуации во время церемонии награждения. Инцидент произошёл в Далласе в США. Об этом сообщила газета Fakt.

Речь идёт о мероприятии с участием польской диаспоры. По данным издания, глава государства травмировал палец прямо в момент вручения наград.

«Во время церемонии награждения Кароль Навроцкий постоянно поглядывал на свой большой палец. Несколько мгновений спустя президенту наложили пластырь, что заметили внимательные фотографы», — говорится в материале.

По информации газеты, Навроцкий продолжил участие в церемонии. Он выступил перед собравшимися и не стал комментировать произошедшее. Издание предполагает, что причиной могла стать булавка от медали. При этом точные обстоятельства травмы не раскрываются.

