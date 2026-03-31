Дело об убийстве Чарли Кирка разваливается — вину подозреваемого не могут доказать
Эксперты не нашли связи между оружием Робинсона и гибелью активиста Кирка
Чарли Кирк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / charliekirk1776
Адвокаты Тайлера Джеймса Робинсона заявили, что эксперты не смогли подтвердить связь между его оружием и гибелью активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил телеканал ABC4.
«(Бюро — прим. Life.ru) не смогло установить, что пуля извлечённая при вскрытии была выпущена из винтовки, связанной с Робинсоном», — говорится в материале.
Защита подала ходатайство, в котором поставила под сомнение выводы экспертизы. Речь идёт о проверке, проведённой Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами США. Однако окончательный отчёт, как утверждают адвокаты, им пока не предоставлен.
Юристы также обратили внимание на объём материалов дела. В их распоряжении оказалось около 20 тысяч файлов, включая сотни часов видеозаписей. Из-за этого сторона защиты попросила суд дать дополнительное время для изучения всех документов. Без этого, по их мнению, невозможно полноценно подготовиться к процессу. Предварительные слушания по делу, как отмечается, запланированы на май.
Напомним, что в сентябре прошлого года Чарли Кирк скончался от огнестрельного ранения во время выступления в университете штата Юта. В момент нападения активист затрагивал тему вооружённого насилия в США. Позже стало известно, что стрельба велась из охотничьего оружия 30-го калибра. На гильзах обнаружили надписи с идеологическим содержанием.
