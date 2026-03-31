Дело об убийстве Чарли Кирка разваливается — вину подозреваемого не могут доказать

Адвокаты Тайлера Джеймса Робинсона заявили, что эксперты не смогли подтвердить связь между его оружием и гибелью активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил телеканал ABC4.

«(Бюро — прим. Life.ru) не смогло установить, что пуля извлечённая при вскрытии была выпущена из винтовки, связанной с Робинсоном», — говорится в материале.

Защита подала ходатайство, в котором поставила под сомнение выводы экспертизы. Речь идёт о проверке, проведённой Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами США. Однако окончательный отчёт, как утверждают адвокаты, им пока не предоставлен.

Юристы также обратили внимание на объём материалов дела. В их распоряжении оказалось около 20 тысяч файлов, включая сотни часов видеозаписей. Из-за этого сторона защиты попросила суд дать дополнительное время для изучения всех документов. Без этого, по их мнению, невозможно полноценно подготовиться к процессу. Предварительные слушания по делу, как отмечается, запланированы на май.