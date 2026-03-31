Отдых бьет по карману: Перелеты в Турцию и на Мальдивы станут дороже

Путешественников ждет очередной удар по кошельку. Стоимость авиабилетов вырастет на 10–15 тысяч рублей — главная причина в повышении топливного сбора. Сильнее всего подорожание ударит по тем, кто планирует отпуск в Турции, Египте, азиатских странах или на Мальдивах.

Перевозчики вынуждены переписывать тарифы из-за облета опасных зон и удорожания керосина на фоне конфликта вокруг Ирана. Если раньше топливный сбор в среднем составлял 40–60 евро, то в марте он резко пошел вверх. У Nordwind и Azur Air планка поднялась до 50–60 евро, у Pegasus Airlines — до 75–85 евро, а турецкий гигант Turkish Airlines просит уже 80–100 евро. Рекордсменами стали дубайские компании: там сбор взлетел с 150–200 до 280–350 долларов.

Поскольку эту надбавку взимают за каждый полетный сегмент, итоговая переплата за билет туда и обратно может достичь 10–15 тысяч рублей. В турагентствах предупреждают: пассажиров чартеров могут попросить доплатить за тур, если их рейс заменят на борта другого авиаперевозчика.

Руководитель туркомпании Lady On Travel Виктория Подольская рассказала BAZA, что за год цены на авиаперевозки практически удвоились. Если раньше билет экономкласса на Мальдивы в начале июля можно было взять за 70 тысяч рублей, то сейчас он обойдется примерно в 135 тысяч.

Впрочем, есть и хорошие новости: многие операторы не спешат резко задирать прайсы на путёвки. Они предлагают скидки при перебронировании аннулированных направлений — например, советуют рассмотреть Египет вместо более дорогих вариантов.

