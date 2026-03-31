На Урале завершили расследование дела о попытке провезти арсенал оружия в колонию

Свердловские правоохранители завершили расследование дела о незаконном провозе оружия на территорию исправительной колонии в Каменске-Уральском. Материалы уже направлены в прокуратуру. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

В колонию под Свердловском пытались провезти автомат и гранату в тягаче.

«Осенью прошлого года схрон был обнаружен в ходе проверочных мероприятий работниками пенитенциарного учреждения в кабине тягача с полуприцепом-рефрижератором марки Peterbilt», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 13 ноября прошлого года в колонии № 47. Подозрительный грузовик привлёк внимание сотрудников исправительного учреждения. По данным следствия, транспорт прибыл под видом доставки продукции деревообработки. Однако при проверке в кабине тягача был обнаружен тайник с опасным содержимым.

Внутри находились автомат, боеприпасы, граната, взрыватель и другие предметы, включая средства связи и экипировку. Всё это было изъято и приобщено к материалам дела. Фигурантом проходит водитель грузовика. Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности за хищение транспорта.

Подозреваемый частично признал свою вину, однако от дачи подробных показаний отказался. Сейчас он находится под стражей. Материалы уголовного дела насчитывают несколько томов. После утверждения обвинительного заключения документы направят в суд. Следствие установило, что водитель выполнял частные перевозки.

Ранее суд арестовал мужчину, который пытался провезти оружие в колонию. Захару Чепалову было предъявлено обвинение в незаконных хранении и перевозке оружия, а также взрывчатых веществ.