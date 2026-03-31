Трамп теряет контроль: В Китае оценили вступление хуситов в войну против Израиля

Конфликт на Ближнем Востоке развивается для президента США Дональда Трампа не самым лучшим образом: йеменские хуситы, до поры сохранявшие молчание, открыто встали на сторону Ирана и нанесли удар по Израилю. Как пишет китайское издание Sohu, это стало самой весомой помощью для Тегерана. В Тель-Авиве вынуждены были подтвердить факт пуска баллистической ракеты с территории Йемена.

Представитель хуситов открыто заявил, что атака совершена в поддержку иранского, ливанского, иракского и палестинского фронтов сопротивления. Действия повстанцев, по сути, вооружили Иран ракетами большой дальности и создали новую, практически неуязвимую угрозу для еврейского государства, чья ПВО и без того серьёзно истощена. Ситуацию усугубляет блокировка Ормузского пролива — теперь и в Мандебском проливе неспокойно. Если оба ключевых маршрута для нефтяных танкеров будут перекрыты, мировые цены на углеводороды неизбежно взлетят до небес.

Трамп, стремившийся держать всё под контролем, теряет управление ситуацией. Иран выдвинул шесть условий перемирия, неприемлемых для Вашингтона и Тель-Авива, а представитель вооружённых сил ИРИ заявил, что окончательное слово о том, завершена война или нет, остаётся за Тегераном, посоветовав США и Израилю «принять реальность на поле боя».

В Китае обращают внимание на полное отсутствие союзнической поддержки. Причин несколько: тарифное давление Трампа в прошлом, игнорирование партнёров в начале войны, а также страх европейцев перед иранскими ракетами, способными достать до Старого Света. Даже Япония отказалась вводить войска, и ни одна из более чем 30 стран НАТО не направила солдат на помощь.

Иран, по оценке авторов материала, перевод которого приводит РИА «ФедералПресс», ведёт кампанию умело: не боится давления, наносит ответные удары, заявляет об уничтожении американских баз на Ближнем Востоке и бегстве военных США. Тегеран даже призвал народы региона арестовывать американских военнослужащих.

«Поражение США в этой войне практически предопределено, остаётся лишь вопрос о том, как её прекратить. Трамп, должно быть, в ярости и растерянности — Иран, его союзники и даже народы Ближнего Востока больше не покупаются на его сценарии», — резюмируют авторы статьи.

Напомним, 28 марта йеменские хуситы впервые с момента начала американо-иранского конфликта атаковали военные объекты на юге Израиля. О нанесённых ударах с применением баллистических ракет заявил бригадный генерал Яхья Сариа.