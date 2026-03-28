Хуситы впервые с начала войны на Ближнем Востоке атаковали Израиль

Йеменские хуситы впервые с начала войны США с Ираном нанесли удары по военным объектам на юге Израиля. Об этом заявил бригадный генерал Яхья Сариа, его слова передаёт Al Jazeera. Утверждается, что для этого использовались баллистические ракеты.

По словам представителя повстанцев, атаки будут продолжаться, пока не будут достигнуты заявленные цели и не прекратится агрессия против всех фронтов сопротивления.

Армия обороны Израиля утром в субботу сообщила, что системы ПВО перехватывают ракеты из Йемена. Хуситы уже предупреждали, что готовы вступить в конфликт.

Хуситы — это не военная машина, однако определённые трудности они вполне могут доставить. Недавно они обозначили свои условия вступления в войну на стороне Ирана, который и будет наносить основной урон Израилю и США. Несмотря на заявления о том, что КСИР якобы обескровлен, иранская армия продолжает своими обстрелами причинять огромный ущерб своим недругам.