В направлении Киева образовались крупные заторы на фоне визита главы евродипломатии Каи Каллас и группы министров иностранных дел стран ЕС. Об этом сообщило издание «Новости Live».

Пробка растянулась от Бучи, которую планируют посетить участники визита. Поездка еврочиновников сопровождается усиленными мерами безопасности. Как пишет издание «Страна.ua», въезд в Бучу также перекрыт.

Ранее в Европе жёстко ответили на стратегию Каи Каллас по России. По словам норвежского профессора, единственный «мирный план» Евросоюза заключается в препятствовании переговорам и провоцировании конфликта между США и РФ.