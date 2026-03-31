Ни питание, ни спорт: 70-летняя женщина шокировала откровением о том, что сохранило её молодость

Жительница Великобритании Ширли Янез, которая в 70 лет выглядит на 50, раскрыла секрет своей нестареющей внешности — целибат. Подробности рассказывает Daily Mail.

Англичанка заметила, что окружающие часто ошибочно списывают её подтянутый вид на инъекции, многоступенчатый уход за кожей или изнуряющие тренировки. Однако истинная причина оказалась иной: долгие годы она не пьёт спиртное, отказалась от мяса и молочки, а также практикует целибат уже более двух десятилетий. Хотя медики часто твердят о пользе регулярного интима для тонуса организма, Янез убеждена: романтика с мужчинами приносит куда больше вреда, чем пользы.

Она пояснила, что именно эмоциональное напряжение, вынужденные уступки партнёру и постоянные усилия по поддержанию чувств высасывали из неё силы. Избавившись от такого груза, пенсионерка ощутила небывалый подъём.

Ширли Янез резюмировала, что старение не лечится волшебными баночками или хирургией. Всё упирается в ежедневный выбор: образ жизни, рацион и то, куда человек сливает свои эмоции.

Ранее сообщалось, что первые отчётливые клинические признаки старения, как правило, дают о себе знать после 60 лет, а затем их частота неуклонно растёт, о чём сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ. По её словам, у некоторых людей возрастные заболевания могут возникать и раньше этого рубежа — особенно при наличии факторов риска.