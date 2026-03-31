Такого не ждали: Синоптик назвала шокирующие цифры по теплу в России

Практически на всей территории страны сейчас наблюдается температура, которая на 4–9 градусов превышает привычные климатические показатели, а в некоторых районах азиатской части России отклонение от нормы достигает 12 градусов. Подробности журналистам «Интерфакса» сообщила ведущая сотрудница Гидрометцентра России Марина Макарова.

«И такая крупная аномалия на северо-востоке страны — это Якутия, Магаданская область. На северо-западе Якутии местами отклонение температуры от нормы до 12. Хотя там идёт снег и температура всё равно отрицательная», — рассказала она.

Представительница Гидрометцентра добавила, что 31 марта на северо-западе Якутии воздух прогреется выше нормы на 12–16 градусов. Позже температура там слегка снизится, но всё же останется на отметке, превышающей обычные значения на 8 градусов.

Ранее москвичам дали неутешительный прогноз на лето — придётся готовиться к капризам природы. Неустойчивая погода в тёплое время года в столице РФ типична для региона: смена жарких и прохладных периодов сопровождается дождями, грозами и локальными ливнями.