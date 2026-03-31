Сегодняшняя магнитная буря может вызвать полярные сияния

Во вторник вечером, 31 марта, ожидается начало магнитной бури, которая вероятнее всего будет сопровождаться интенсивными полярными сияниями. Такой прогноз дали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Магнитная буря может вызвать яркие полярные сияния. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«Плазменное облако заденет планету краем, причём уже сегодня вечером, запустив магнитные бури среднего уровня», — говорится в сообщении.

Геомагнитные возмущения вызваны выбросом плазмы, произошедшим после первой за два месяца мощной вспышки класса X на Солнце. Ожидается, что воздействие начнётся во вторник вечером. Специалисты уточняют, что облако плазмы лишь частично заденет Землю, что приведёт к бурям средней интенсивности. При этом из-за совпадения с тёмным временем суток вероятность появления ярких полярных сияний значительно возрастает.

Точное направление движения выброса пока не определено, поэтому прогноз по силе геомагнитных возмущений остаётся неопределённым. В наиболее неблагоприятном сценарии буря может достичь уровня G4, что соответствует очень сильным геомагнитным возмущениям. Интервал между двумя последними выбросами составил около двух суток.

Учёные допускают, что это может свидетельствовать о накоплении энергии для нового выброса. При этом вероятность новой мощной вспышки оценивается примерно в 20% в ближайшие дни, однако такие оценки носят предварительный характер, поскольку точные модели долгосрочного прогноза пока неэффективны.

Ранее на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса X1.4. Явление произошло в 6:19 и относится к категории очень сильных солнечных вспышек. Подобные события такого уровня наблюдались в последний раз 4 февраля.