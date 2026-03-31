У границ Петербурга замечен шведский самолёт-разведчик

Над акваторией Балтийского моря зафиксирована активность авиации НАТО. Шведский самолёт-разведчик приступил к выполнению задач в непосредственной близости от российских рубежей.

Согласно сведениям сервиса Flightradar24, воздушное судно совершает регулярные полёты в направлении Санкт-Петербурга. Аппарат двигается вдоль границ, выдерживая определённую дистанцию от воздушного пространства РФ.

Официальных заявлений от Министерства обороны России или шведских властей касательно целей этого вылета пока не поступало. Подобные действия часто квалифицируются военными экспертами как попытка радиоэлектронной разведки.

Ранее над нейтральными водами Чёрного моря снова зафиксирован полёт самолёта дальней радиоэлектронной разведки, принадлежащего США. Речь идёт о Bombardier ARTEMIS, который поднялся с аэродрома в Румынии и вышел в акваторию через точку UDROS, расположенную в зоне ответственности диспетчеров Софии.