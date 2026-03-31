Названа дата главного праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Главный праздник российских выпускников «Алые паруса» пройдёт в Санкт-Петербурге 27 июня. Дату назвал губернатор города Александр Беглов в своём Telegram-канале.

«Начинаем подготовку к главному празднику выпускников «Алые паруса». Одно из самых красивых и ожидаемых мероприятий в Петербурге пройдёт в этом году 27 июня», — говорится в сообщении.

В прошлом году мероприятие состоялось 25 июня. Традиционной площадкой торжества остаётся Дворцовая площадь, а сама программа делится на концерт на площади и водное шоу на Неве. В 2025-м главной темой праздника стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Список артистов, которые поздравят выпускников в этом году, пока не обнародован. Год назад на сцене выступали Надежда Кадышева, Вадим Самойлов, Bearwolf и группа The Hatters.

Из-за подготовки и проведения мероприятия в городе вводятся временные ограничения для автомобилистов. В прошлом году запрещали остановку на Университетской набережной и Биржевой площади, а также сужали проезжую часть на Адмиралтейской и Университетской набережных.

Ранее сообщалось, что в Москве среди родителей четвероклассников появился новый тренд — устраивать роскошные выпускные, цены за которые порой может доходить до 1,5 миллиона рублей. Сборы стартовали с середины марта. В Подмосковье с родителей просят 15–30 тысяч рублей, в столице — от 45 тысяч. Некоторые классы дополнительно одаривают учителей дорогими презентами — от спа-сертификатов до украшений.