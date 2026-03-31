Владимир Зеленский в юности четырежды уклонялся от исполнения воинского долга. Данное утверждение сделала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети Х.

«Зеленский четырежды уклонялся от военной службы, когда его призывали», — написала она в ответ на сравнение экс-комика с бывшим премьером Великобритании (1940-1945, 1951-1955) Уинстоном Черчиллем, который участвовал в нескольких войнах.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Украинские власти предпринимают активные шаги для предотвращения уклонения от службы мужчин призывного возраста. В соцетях часто появляются видеоматериалы, демонстрирующие принудительную мобилизацию и столкновения граждан с представителями военкоматов в различных населенных пунктах. Для описания этих явлений в обществе появился термин «бусификация», а сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) называют «людоловами».

Мужчины призывного возраста стремятся покинуть страну любыми доступными способами, нередко подвергая свою жизнь опасности. По имеющимся данным, власти разрабатывают новые правила мобилизации, которые, как ожидается, коснутся мужчин, проживающих в крупных городах Украины, включая Киев. Ряд местных СМИ уже сообщал об увеличении числа патрулей ТЦК на улицах украинской столицы и усилении мобилизационных мероприятий в последнее время.

Ранее на Украине активизировалось обсуждение вопроса о мобилизации женщин после того, как Харьковский районный ТЦК объявил в розыск девушку за уклонение от призыва. Формальным поводом стало решение военкомата в отношении женщины, не имеющей медицинского образования и никогда не связанной с ВСУ.