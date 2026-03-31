Путин и президент Египта обсудили Ближний Восток и сотрудничество

Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси. В рамках диалога стороны провели обстоятельное обсуждение сложившейся обстановки в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Была подчеркнута обоюдная необходимость безотлагательного прекращения военных действий и достижения политико-дипломатических договорённостей, с обязательным учётом интересов всех государств региона.

Президенты также обменялись мнениями относительно реализации масштабных инвестиционных инициатив в секторах энергетики и промышленности. Путин и Фаттах ас-Сиси констатировали устойчивую положительную динамику в развитии всестороннего российско-египетского партнёрства.

А накануне президент Сербии Александр Вучич информировал о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным, в ходе которого был обсужден широкий круг вопросов. По итогам беседы была достигнута договорённость о пролонгации контракта на поставки российского газа сроком на три месяца.