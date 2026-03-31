31 марта, 10:11

Путин встретится с Пашиняном в Москве 1 апреля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Кремль анонсировал встречу президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Переговоры состоятся 1 апреля в Москве.

Пашинян прибудет в столицу РФ с рабочим визитом. Стороны планируют обсудить состояние двусторонних отношений, которые носят стратегический и союзнический характер. Особое внимание будет уделено интеграционным процессам в рамках Евразийского пространства.

Ключевой темой диалога станет развитие связей на Южном Кавказе. Речь пойдёт об экономике и запуске совместных проектов в сфере транспорта и логистики.

В Кремле отметили, что в повестку также включены актуальные вопросы региональной безопасности. Ожидается, что по итогам переговоров будут обозначены дальнейшие шаги по укреплению взаимовыгодного сотрудничества.

Никол Пашинян назвал Россию другом и анонсировал визит
Никол Пашинян назвал Россию другом и анонсировал визит

Напомним, около недели назад Путин провёл телефонный разговор с Пашиняном. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны. В ходе разговора обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений.

Никита Никонов
