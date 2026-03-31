Тело гражданина КНДР больше двух часов пролежало на детской площадке в Троицке

В понедельник в Троицке (Новая Москва) на детской площадке было найдено тело 40-летнего выходца из Северной Кореи. Инцидент произошёл около 13:30. Нашлись свидетели, которые видели, как соотечественники погибшего выгрузили его из автобуса и оставили на месте.

По предварительным данным сайта MK.Ru, мужчина работал на одном из строительных объектов, где получил смертельную травму. После этого его вывезли в город и бросили на детской площадке. Правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как рассказали «Газете.ru» очевидцы, страшная находка пролежала на виду у прохожих больше двух часов. По словам местной жительницы Ирины, она проходила мимо места происшествия и увидела огороженную лентой территорию прямо у забора площадки. Рядом стояли полицейские.

«Лежало тело, накрытое, огорожено лентой прямо напротив забора площадки. Тело лежало около 2 часов или даже больше», — поделилась женщина.

Ранее сообщалось, что ужасающая находка была сделана на детской площадке в столичном Троицке. Вблизи тела также находились дети. Территорию вокруг места происшествия оцепили.