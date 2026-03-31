31 марта, 10:54

Экс-мэру Салавата, отсудившему деньги за фразу про вора, удвоили срок заключения

Игорь Миронов. Обложка © VK / Администрация города Салават

Бывшему главе Салавата Игорю Миронову удвоили срок заключения. Теперь он отсидит целых шесть лет, передаёт Mash Batash. Причина – новое обвинение в том, что он превысил свои полномочия, и это привело к серьёзным последствиям.

Помимо прочего, суд обязал Миронова выплатить компенсацию за ущерб, сумма которой составила почти 11 миллионов рублей. Ему также запрещено занимать руководящие посты в государственных структурах на протяжении двух с половиной лет.

Уголовное дело в отношении Миронова было инициировано в марте 2023 года. Он руководил Салаватом с мая 2020 года по октябрь 2024 года. Широкий общественный резонанс его дело получило после конфликта с пенсионеркой Светланой Дублистовой, которая написала в соцсетях, что «вор должен сидеть в тюрьме». В 2023 году Миронов отсудил у неё деньги.

В Сочи арестовали вице-мэра Евгения Горобца

Ранее сообщалось, что бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина оштрафовали на 190 миллионов рублей за взятку. Такое решение принял Екатеринбургский гарнизонный военный суд. В рамках того же дела к шести годам тюрьмы и лишению воинского звания приговорён экс-сотрудник УФСБ региона.

Наталья Демьянова
