Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 19:11

В Сочи арестовали вице-мэра Евгения Горобца

Обложка © VK / Суды Краснодарского края

Обложка © VK / Суды Краснодарского края

Центральный районный суд Сочи заключил под стражу заместителя главы местной администрации Евгения Горобца. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

«Суд, рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, счёл необходимым ходатайство удовлетворить. Срок меры — 2 месяца, до 26.05.2026», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Подробности дела пока не раскрываются.

Для раскаявшегося генерала Кувшинова запросили 7,5 года колонии строгого режима

Напомним, силовики задержали трёх чиновников администрации Сочи, включая вице-мэра города Евгения Горобца. Также задержаны директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. Рябцева отправили под домашний арест.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar