В Сочи арестовали вице-мэра Евгения Горобца

Центральный районный суд Сочи заключил под стражу заместителя главы местной администрации Евгения Горобца. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

«Суд, рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, счёл необходимым ходатайство удовлетворить. Срок меры — 2 месяца, до 26.05.2026», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Подробности дела пока не раскрываются.