ФНС нашла крупные долги у процветающей в России компании Сабурова

Налоговая служба выявила нарушения в работе компании Нурлана Сабурова, из-за которых бизнес может быть ликвидирован. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Речь идёт о российской фирме «Сабр Продакшн», которая занимается производством кино- и телевизионного контента. Управлением организации занимается генеральный директор и бухгалтер Сергей Бушев. Сам комик владеет всей долей компании и инвестировал в проект 270 тысяч рублей в формате беспроцентного займа.

По итогам восьми месяцев прошлого года предприятие показало выручку в размере 16,3 млн рублей, при этом расходы составили лишь 1,2 млн рублей. Несмотря на это, у компании накопился долг перед налоговой службой — около 800 тысяч рублей. Дополнительно ФНС установила, что заявленный юридический адрес не соответствует фактическому местоположению офиса.

Если выявленные нарушения не будут устранены, сначала последуют штрафные меры, после чего возможна ликвидация юридического лица. При этом деятельность формально продолжается, однако перспективы развития остаются неопределёнными. Ситуацию осложняет запрет на въезд владельца бизнеса в Россию сроком на 50 лет.

В качестве альтернативы у Сабурова есть другой проект в стране — бренд одежды «Контекст». Развитием направления также занимается Сергей Бушев. Мерч продолжает продаваться, стоимость продукции колеблется в диапазоне от 3 до 8 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Сабуров решил расширить сферу деятельности и выйти в сегмент, связанный с мужским здоровьем. Артист стал совладельцем медицинского центра в Казахстане, который специализируется на урологических услугах.