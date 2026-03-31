Капитан самой успешной сборной Болгарии по футболу Михайлов умер в 63 года

Бывший вратарь сборной Болгарии и экс-президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов ушёл из жизни на 64-м году. Данную информацию передало национальное телевидение.

С ноября прошлого года он боролся с последствиями инсульта — всё это время экс-футболист провёл в больнице. В последние недели его состояние оценивалось как критическое, из комы он так и не вышел.

За плечами Михайлова 102 матча за национальную команду (с 1983 по 1996 год), в 60 из которых он выводил её на поле с капитанской повязкой — это достижение до сих пор никто не побил. Пиком его карьеры стал чемпионат мира 1994 года, где Болгария с ним в воротах сенсационно добралась до полуфинала и в итоге заняла четвёртое место.

За карьеру голкипер успел поиграть в шести странах за такие клубы, как: за «Левски», «Ботев» (Пловдив), «Славия» (София), английский «Рединг», французский «Мюлуз», португальский «Белененсеш» и швейцарский «Цюрих». Михайлов трижды становился чемпионом Болгарии, столько же раз обладателем кубка страны. В 1986 году он был признан футболистом года в Болгарии. Также остаётся рекордсменом и по продолжительности президентства в Болгарском футбольном союзе — он руководил им в общей сложности 16 лет (2005–2019 и 2021–2023).

В 1998 году женился на девятикратной чемпионке мира по художественной гимнастике Марии Петровой. Сын Борислава Николай также стал футболистом.

