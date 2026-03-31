31 марта, 11:44

Клуб иноагентов «Большая семёрка» Руслана Белого* не принёс выручки за два года

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ruslan_belyy_

ООО «Большая семёрка», учреждённое иноагентом Русланом Белым* и его партнёрами, за два года работы не показало ни выручки, ни прибыли. Компания была зарегистрирована в марте 2024 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Money.

Основной вид деятельности заявлен как работа с информацией. Юридическое лицо создавалось после указаний Министерства юстиции, чтобы упростить для иноагентов процедуру отчётности по доходам.

Уставный капитал поделили поровну между семью участниками — каждый получил по 14%. Вместе с Белым* соучредителями выступили ещё шесть человек, также включённых в реестр иностранных агентов: Штефанов*, Рудой*, Дымарский*, Жуковский*, Малаховская* и Шакиров*. В настоящее время на территории России остаётся лишь Рудой*, который и занимает пост генерального директора организации.

Сбежавший из РФ комик Белый* пошутил о сложностях с врачами в Германии
Ранее сообщалось, что ФНС нашла крупные долги у процветающей в России компании Нурлана Сабурова. Речь идёт о российской фирме «Сабр Продакшн», которая занимается производством кино- и телевизионного контента.

* Включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Дарья Денисова
