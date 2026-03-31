Малый театр проводил в последний путь Петра Складчикова

В Государственном академическом Малом театре состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России Петром Складчиковым. Он скончался 26 марта в возрасте 75 лет от онкологического заболевания.

Складчиков, известный по ролям в таких фильмах, как «Мы из джаза» и «Золотой телёнок», а также исполнивший более 80 ролей на сцене Малого театра, будет похоронен на Хованском кладбище. Как сообщает ТАСС, десятки людей, включая родных, друзей и коллег, пришли почтить его память в Щепкинском фойе, где царила атмосфера скорби.

На церемонии присутствовали директор театра Тамара Михайлова и главный режиссёр Алексей Дубровский. Дубровский отметил, что Пётр Данилович, посвятивший театру 51 год и сыгравший более 80 незабываемых ролей, является примером истинного служения искусству. Он подчеркнул уникальность актёра, его индивидуальность и голос, заявив, что в Малом театре он незаменим.

