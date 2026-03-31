При ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» пострадали 13 человек

В результате ЧП на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» пострадали 13 человек. Такое заявление сделали в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что группировка пожарных, задействованных в тушении, будет увеличена. Сейчас в ликвидации огня участвуют более 60 человек личного состава и 19 единиц техники. Возгорание произошло на одном из производственных объектов компании. На месте продолжаются работы по наращиванию сил и средств. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Напомним, что пожар на заводе произошло днём 31 марта. На месте работают экстренные службы, а аккредитованные лаборатории ведут постоянный мониторинг воздуха — превышений вредных веществ не зафиксировано, экологической угрозы для горожан нет. Предварительной причиной инцидента на промплощадке «Нижнекамскнефтехима» стал сбой в оборудовании. Техническая неисправность привела к локальному возгоранию, которое оперативно взяли под контроль специалисты предприятия.