Суд обязал обманувших Долину мошенников вернуть ей более 60 млн рублей

Балашихинский суд Московской области обязал мошенников, обманувших Ларису Долину, вернуть ей 62 миллиона рублей. По данным корреспондента Life.ru из зала суда, певица, которая сначала хотела получить 176 миллионов, в итоге «уступила» до 114 миллионов. И самое интересное – часть денег ей вернули ещё до того, как дело дошло до суда.

Также стало известно, что один из лиц, проходящих по делу, заключил соглашение с Минобороны России для отправки в зону проведения СВО.

Как сообщалось ранее, певица Лариса Долина инициировала судебное разбирательство против четырех лиц, обвиняемых в мошенничестве, в результате которого она лишилась своей квартиры. По итогам рассмотрения дела, все четверо подсудимых были приговорены к тюремному заключению и штрафам:

Анжела Цырульникова: 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1 миллиона рублей.

Дмитрий Леонтьев: 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 900 тысяч рублей.

Артур Каменецкий: 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 900 тысяч рублей.

Андрей Основа: 4 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 900 тысяч рублей.

Ранее Лариса Долина призналась, что пока не может позволить себе новую квартиру взамен проданной по указке мошенников. Сейчас народная артистка России живёт на съёмном жилье. Афера с недвижимостью Долиной дошла до логического финала сравнительно недавно: суд встал на сторону добросовестной покупательницы и потребовал артистку освободить проданное жильё. Сама история началась ещё в 2024 году — мошенники, прикинувшись силовиками и банкирами, развели певицу на 317 миллионов рублей, в том числе заставили её продать элитную недвижимость.