31 марта, 11:54

Суд обязал обманувших Долину мошенников вернуть ей более 60 млн рублей

Обложка © VK / Лариса Долина

Балашихинский суд Московской области обязал мошенников, обманувших Ларису Долину, вернуть ей 62 миллиона рублей. По данным корреспондента Life.ru из зала суда, певица, которая сначала хотела получить 176 миллионов, в итоге «уступила» до 114 миллионов. И самое интересное – часть денег ей вернули ещё до того, как дело дошло до суда.

Также стало известно, что один из лиц, проходящих по делу, заключил соглашение с Минобороны России для отправки в зону проведения СВО.

Как сообщалось ранее, певица Лариса Долина инициировала судебное разбирательство против четырех лиц, обвиняемых в мошенничестве, в результате которого она лишилась своей квартиры. По итогам рассмотрения дела, все четверо подсудимых были приговорены к тюремному заключению и штрафам:

  • Анжела Цырульникова: 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1 миллиона рублей.
  • Дмитрий Леонтьев: 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 900 тысяч рублей.
  • Артур Каменецкий: 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 900 тысяч рублей.
  • Андрей Основа: 4 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 900 тысяч рублей.
Ранее Лариса Долина призналась, что пока не может позволить себе новую квартиру взамен проданной по указке мошенников. Сейчас народная артистка России живёт на съёмном жилье. Афера с недвижимостью Долиной дошла до логического финала сравнительно недавно: суд встал на сторону добросовестной покупательницы и потребовал артистку освободить проданное жильё. Сама история началась ещё в 2024 году — мошенники, прикинувшись силовиками и банкирами, развели певицу на 317 миллионов рублей, в том числе заставили её продать элитную недвижимость.

Наталья Демьянова
