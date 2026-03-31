«Хочу на работу!» Россиянин устроил опасный спуск с шестого этажа по канату из простыней

Житель Тюмени проявил недюжинную смекалку и отвагу, чтобы вовремя попасть на службу. Как сообщили очевидцы, инцидент произошёл рано утром на улице Баумана. По предварительной версии, после дружеских посиделок в квартире на шестом этаже гость по имени Николай решил покинуть дом, но разбудить уснувших хозяев не смог, а ключей от запертой двери не обнаружил.

Спуск с шестого этажа по лестнице из простыней. Видео © Telegram / Темы Тюмени | URA.ru

Перед лицом неминуемого опоздания мужчина нашёл нестандартный выход: соорудил канат из связанных простыней и начал спуск с балкона. Проснувшиеся приятели, затаив дыхание, наблюдали за трюком и снимали происходящее на камеры — это заставляет усомниться в версии о том, что все в квартире спали. Большую часть пути Николай преодолел успешно, но на финише всё же сорвался вниз, сообщает URA.ru.

К счастью, приземление на газон оказалось мягким, и мужчина не пострадал. Убедившись, что с приятелем всё в порядке, компания отправилась досыпать, а ответственный сотрудник — выполнять трудовые обязанности. В соцсетях уже оценили решительность тюменца, назвав его поступок настоящим проявлением характера.

Ответственному по отношению к работе, но очень безрассудному к самому себе тюменцу очень повезло: его выходка имела все шансы закончиться совсем иначе. Вот недавний пример: в феврале неудачная попытка выбраться из квартиры на девятом этаже стоила жизни жителю Подмосковья. Мужчина соорудил канат из простыней, чтобы спуститься вниз, но в какой-то момент потерял равновесие и рухнул. От полученных травм он скончался на месте.