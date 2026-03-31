Перелом черепа и земля в лёгких: Отец заживо похоронил 11-месячного сына

В США отец заживо похоронил 11-месячного сына. 43-летний Джон Хэннон вывел ребенка на прогулку, после чего тот пропал. Отцу предъявлены обвинения, пишет Daily Mail.

После того как мать не получила никаких известий о ребёнке, она заявила о его пропаже в полицию. На следующий день тело младенца нашли в придорожной канаве. Экспертиза показала, что у рёбенка был перелом черепа, а в лёгких обнаружена земля, что позволило предположить, что его могли похоронить заживо.

Следствие выяснило, что детская коляска находилась рядом с местом обнаружения тела, а следы указывали на присутствие мужчины с сыном. На допросе подозреваемый отрицал причинение вреда, но признался, что оставил ребёнка, считая его мёртвым. Он также упомянул о «ошибке» и заявил, что «в какой-то момент любил своих детей».

Мужчину задержали в автодоме, где он прятался. Ранее Джон уже имел проблемы с законом: в 2024 году он отбывал срок за насильственные преступления. Семья также находилась под присмотром социальных служб.

Ранее сообщалось, что новорождённую девочку нашли в кузове эвакуатора в Тюмени. Ребёнок был замотан в полотенце и находился в полиэтиленовом пакете. Его обнаружил водитель грузового манипулятора. Сейчас малышу оказывается медицинская помощь. По факту случившегося СК завёл уголовное дело.