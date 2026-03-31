Мыла окна и сорвалась вниз: Врачи спасли россиянку, упавшую с седьмого этажа

В Екатеринбурге медики городской больницы № 36 помогли выжить 36-летней женщине, упавшей с седьмого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

В Екатеринбурге врачи спасли женщину после падения с седьмого этажа. Фото © Telegram / Здоровье уральцев

«Женщина мыла окна, находясь на седьмом этаже, когда вдруг потеряла равновесие и упала на землю. В состоянии травматического шока пострадавшую доставили в профильную больницу», — говорится в сообщении.

У пациентки выявили тяжёлые повреждения: травму головы, повреждение шейного отдела позвоночника, множественные переломы таза, а также повреждения грудной клетки с поражением лёгких и серьёзные переломы ноги. Специалисты отметили, что подобные травмы часто заканчиваются летальным исходом ещё до прибытия в медучреждение.

После проведения операции женщину перевели в реанимацию, где она находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких до стабилизации состояния. Позже её перевели в травматологическое отделение, где провели дополнительное хирургическое вмешательство. Врачи выполнили коррекцию фиксаторов и восстановление костей. В настоящее время пациентка выписана и проходит курс реабилитации.

Ранее в подмосковных Люберцах произошёл инцидент с падением младенца из окна многоквартирного дома. Ребёнок оказался на козырьке подъезда, откуда его удалось оперативно спасти. В момент случившегося мать находилась дома и занималась приготовлением еды.