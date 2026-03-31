Депутат из Татарстана отозвал проект о запрете «обвинительной информации» в СМИ

Автор скандального законопроекта об ограничении работы СМИ Марат Галиев отозвал свою инициативу. Соответствующие сведения опубликованы на странице официального интернет-портала Госдумы.

«В связи с решением автора Госсовет Татарстана обратился с просьбой снять инициативу с экспертно-правовой оценки Совета законодателей», — отмечено в тексте.

Инициатива вызвала широкий общественный интерес. Как ранее отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, парламентариям стоит серьёзнее подходить к своим предложениям и избегать популизма. Спикер также уточнил, что данный документ был направлен на рассмотрение в Совет законодателей, а в Госдуму пока не поступал.

Напомним, в Госсовете Татарстана ранее подготовили законопроект, который предлагал изменить правила освещения уголовных дел в СМИ и социальных сетях. Инициатива предусматривала запрет на распространение так называемой «обвинительной информации» до вступления судебного решения в законную силу.