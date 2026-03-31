Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 13:08

В Нижнекамске отменили все массовые мероприятия до конца дня

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

В Нижнекамске и районе до конца дня отменили все массовые мероприятия после ЧП на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщает администрация города.

«На сегодняшний вечер в Нижнекамском районе отменены все культурные, спортивные и массовые мероприятия», — говорится в сообщении.

Власти пообещали дополнительно проинформировать о дате их проведения.

В жилых домах выбило окна после ЧП на «Нижнекамскнефтехиме»
В жилых домах выбило окна после ЧП на «Нижнекамскнефтехиме»

Напомним, сегодня на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» произошёл взрыв, за которым последовал пожар. В результате ЧП погибли два человека. Более 70 пострадали. СК возбудил уголовное дело.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Никита Никонов
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar