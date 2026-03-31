В Нижнекамске отменили все массовые мероприятия до конца дня

В Нижнекамске и районе до конца дня отменили все массовые мероприятия после ЧП на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщает администрация города.

«На сегодняшний вечер в Нижнекамском районе отменены все культурные, спортивные и массовые мероприятия», — говорится в сообщении.

Власти пообещали дополнительно проинформировать о дате их проведения.

Напомним, сегодня на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» произошёл взрыв, за которым последовал пожар. В результате ЧП погибли два человека. Более 70 пострадали. СК возбудил уголовное дело.