Число жертв взрыва на заводе в Нижнекамске выросло до двух, пострадавших — до 72
© ТАСС / Олег Спиридонов / Бизнес Online
Число жертв взрыва, прогремевшего на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане, выросло до двух. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«По уточнённым данным в результате происшествия на «Нижнекамскнефтехиме» погибло два человека. Восемь человек госпитализированы», — говорится в сообщении.
Кроме того, ещё 64 человека получили лёгкие травмы (в основном порезы от разбитого стекла и ушибы) и им оказали помощь на месте происшествия.
Пожар удалось локализовать. В настоящее время продолжаются работы по его полному тушению, в которых участвуют свыше 150 спасателей и 54 единицы спецтехники МЧС.
Возгорание на заводе произошло днём, 31 марта. На месте работают специалисты экстренных служб, а аккредитованные лаборатории ведут постоянный контроль за состоянием воздуха. На текущий момент превышений вредных веществ не выявлено, экологической угрозы для горожан нет. До этого сообщалось, что жертвой происшествия стал один человек, ещё 50 получили травмы различной степени тяжести.
