Число жертв взрыва на заводе в Нижнекамске выросло до двух, пострадавших — до 72

Число жертв взрыва, прогремевшего на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане, выросло до двух. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«По уточнённым данным в результате происшествия на «Нижнекамскнефтехиме» погибло два человека. Восемь человек госпитализированы», — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё 64 человека получили лёгкие травмы (в основном порезы от разбитого стекла и ушибы) и им оказали помощь на месте происшествия.

Пожар удалось локализовать. В настоящее время продолжаются работы по его полному тушению, в которых участвуют свыше 150 спасателей и 54 единицы спецтехники МЧС.