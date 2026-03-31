31 марта, 13:47

«США это запомнят»: Трамп жёстко отреагировал на «бунт» против него со стороны Франции и Италии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на решение Франции ограничить использование своего воздушного пространства американской авиацией. Париж запретил самолётам США с военными грузами пересекать свою территорию. Решение принято на фоне обострения вокруг Ирана.

«Франция была крайне неполезной в отношении «Мясника Ирана», который был успешно ликвидирован! США это запомнят!» — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Италия также отказала в использовании авиабазы Сигонелла на Сицилии. Как сообщается, туда уже направлялись американские бомбардировщики. Отмечается, что запрос на размещение поступил, когда самолёты находились в воздухе. Власти страны не дали разрешения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии поддержки со стороны НАТО в операции против Ирана. Республиканец подчеркнул, что США не получили никакой отдачи от альянса в этой ситуации. Хозяин Белого дома также добавил, что этот эпизод станет важным фактором для дальнейших решений. По его словам, Вашингтон не намерен забывать подобные действия партнёров.

Полина Никифорова
