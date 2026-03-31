Пока Владимир Зеленский всё больше конфликтует с Вашингтоном, Москва активизировала дипломатию сразу на двух направлениях — американском и европейском. На это обратили внимание журналисты китайского издания Sohu.

«[Президент России Владимир] Путин направил делегацию Госдумы в Вашингтон для так называемых «глубоких контактов» с Конгрессом США, одновременно отправив Европе сигнал, который эксперты называют дипломатическим «королём бубей», — говорится в материале, перевод которого предоставило РИА «ФедералПресс».

На совещании с Советом безопасности российский лидер заявил, что Москва никогда не отказывалась от восстановления отношений с ЕС, и напомнил, что нынешний конфликт начался после событий 2014 года, когда в Киеве при поддержке Запада сменилась власть.

Ключевым фактором, меняющим расстановку сил, китайские аналитики называют войну США с Ираном. Перекрытие Ормузского пролива грозит Европе энергетическим кризисом, а действия Вашингтона, по их оценке, всё чаще идут вразрез с интересами европейцев. Этот раскол внутри западного блока Москва использует для смягчения напряжённости.

Полное примирение с Евросоюзом в Пекине считают маловероятным, но частичное потепление через восстановление энергопоставок — вполне реалистичным. Внутри ЕС уже звучат голоса: Венгрия, Бельгия, Норвегия и другие страны всё активнее призывают вернуться к импорту российских ресурсов.

В условиях затянувшегося конфликта даже ограниченное сближение через энергетику становится прагматичным шагом. Причём, отмечают эксперты, такой процесс легко объяснить экономической целесообразностью, не прибегая к политическим декларациям. Это и есть та самая дипломатическая игра, в которой Россия, по мнению китайских аналитиков, пока уверенно держит инициативу.

