Лётчик раскрыл, зачем самолёт-разведчик Швеции прочёсывал окрестности Петербурга

Шведский самолёт-разведчик, замеченный у российских границ в направлении Санкт-Петербурга, мог заниматься радиолокационным мониторингом. Цель — выявить расположение систем противовоздушной обороны РФ и военно-логистические маршруты в этом регионе. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал заслуженный военный лётчик России Владимир Попов.

По словам эксперта, летательный аппарат, вероятно, вёл разведку воздушного пространства над нейтральными и территориальными водами Финляндии, прибалтийских государств и Российской Федерации. Специалист не исключил, что шведы отслеживали частоты, на которых могут проявить себя отечественные радиолокационные системы.

Речь идёт о станциях пеленгации, комплексах ПВО и войсковых подразделениях северо-западного региона, пояснил военный лётчик. По его словам, такие полёты позволяют смоделировать работу российской системы противовоздушной обороны на этих направлениях, изучить функционирование наземных войск, логистические цепочки и расположение командных пунктов.

Напомним, ранее данные портала Flightradar24 показали, что самолёт-разведчик Швеции начал мониторинг границы в направлении Петербурга. При этом официальных заявлений от Минобороны России или шведских властей касательно целей этого вылета пока не поступало.