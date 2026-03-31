Впадать в панику из-за заявлений о подготовке Евросоюза к прямому конфликту с Россией преждевременно — внутри ЕС достаточно нерешённых проблем, а к 2030 году они только усугубятся. Такое мнение высказал военный эксперт, подполковник Олег Шаландин, комментируя недавнее предостережение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По словам аналитика, центробежные тенденции внутри объединения уже набирают силу: Венгрия, Польша и Франция могут в перспективе покинуть ЕС. Однако куда более серьёзный удар для европейской архитектуры безопасности станет возможный выход США из НАТО.

«Я не исключаю, что Трамп просто распустит НАТО. Вот это будет удар. Они (европейцы) этого боятся», — заявил Шаландин в разговоре с «Царьградом».

Вся риторика о «российской угрозе» и грядущем столкновении, по его мнению, во многом подогревается самими европейцами, которые таким образом пытаются найти оправдание собственному существованию — как для ЕС, так и для альянса. При этом реальные проблемы, стоящие перед объединённой Европой, остаются нерешёнными, и с каждым годом их становится только больше. Поэтому, резюмировал эксперт, говорить о скорой войне с Россией преждевременно: Европе сейчас попросту не до того.

Посол России в Румынии Владимир Липаев заявил, что Бухарест активно добивается наращивания иностранного военного присутствия на своей земле. По словам дипломата, помимо американских сил, в стране на ротационной основе уже дислоцируются контингенты Франции, Германии, Бельгии, Испании и Португалии. Кроме того, военно-воздушные силы стран НАТО поочерёдно несут дежурство в небе над восточными рубежами альянса и акваторией Чёрного моря. В Москве расценивают такую активность как фактор, дестабилизирующий региональную безопасность.