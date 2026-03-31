Украинские власти сменили тактику принудительного призыва, перейдя к скрытым методам работы. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

«В повседневной жизни украинских городов уже давно проявляется новая реальность. Меры по мобилизации становятся все более стихийными», — пишут авторы.

Сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования) теперь все чаще действуют в гражданской одежде, чтобы не провоцировать попытки к бегству. Проверки проводят небольшие группы из двух-трех человек, в составе которых иногда бывают женщины.

Особую тревогу, по данным журналистов, вызывает ситуация в крупных городах. Сотрудники военкоматов дежурят на вокзалах и в других местах массового скопления людей, задерживая мужчин прямо после выхода из транспорта.

Киевский режим столкнулся с острой нехваткой личного состава. Насильственные действия военкомов регулярно приводят к скандалам и волнениям. Мужчины призывного возраста пытаются избежать отправки на фронт всеми способами: нелегально покидают страну, прячутся по домам, а также поджигают административные здания военкоматов.

Ранее отца шестерых детей насмерть забили в здании украинского военкомата — сотрудники ТЦК перестарались с методами «мобилизации». Это не единичный случай, рассказали в Верховной раде. Также стало известно о гибели другого военнообязанного — его убили прямо в автобусе во время перевозки в учебную часть. После этого всех свидетелей завезли в полицию, где они написали заявления об отсутствии претензий.