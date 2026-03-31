Анкара получает от Москвы данные об угрозах ВСУ «Турецкому потоку»

Правительство Турции фиксирует поступающие от России сообщения о попытках атак ВСУ и угрозах в адрес газопровода «Турецкий поток». Данную информацию передаёт РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком правительстве.

По словам собеседника агентства, Анкара внимательно отслеживает ситуацию, а профильные ведомства двух стран регулярно обмениваются информацией и координируют действия. В турецком правительстве подчеркнули, что энергетическая инфраструктура имеет стратегическое значение, и любые риски для её безопасности вызывают серьёзную обеспокоенность.

«Турецкий поток» — это магистральный газопровод, идущий из России в Турцию по дну Чёрного моря. Первая его нитка предназначена для внутреннего потребления Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Напомним, ранее холдинг «Газпром» сообщил о резком росте числа атак на объекты, обеспечивающие экспорт российского газа в южном направлении. Под удар попали ключевые узлы газотранспортной системы, задействованные в работе экспортных магистралей «Турецкий поток» и «Голубой поток». Основной целью атакующих стала компрессорная станция «Русская» — по ней зафиксированы попытки удара 22 дронами. Также нападениям подверглись станции «Казачья» (три БПЛА) и «Береговая» (один БПЛА).