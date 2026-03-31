Конец люксовой эпохи: Доходы Gucci в России впервые упали до нуля

Российское подразделение Gucci столкнулось с беспрецедентным падением доходов: по итогам 2025 года выручка компании составила ноль рублей, а чистый убыток достиг 350 миллионов рублей. Как следует из бухгалтерской отчётности, это первый подобный результат с 2018 года. Для сравнения, в 2021 году, до ухода с рынка, Gucci получал от России около 5 миллиардов рублей выручки, пишет РБК.

После начала СВО на Украине люксовый бренд приостановил работу своих бутиков в России. Это привело к резкому падению доходов его российского подразделения: с 1,03 миллиарда рублей в 2023 году до всего лишь 3,5 миллиона рублей в 2024 году. В 2023 году выручка поддерживалась за счёт оптовых продаж оставшихся запасов. Французский владелец, холдинг Kering, вкладывал средства в российскую структуру для покрытия операционных расходов в 2023-2024 годах, но в 2025 году эти вливания прекратились. Несмотря на это, Kering не планирует ликвидировать российское представительство.

Изначально Gucci имел пять магазинов в Москве, но к концу 2025 года остались лишь два действующих договора аренды. Возобновление розничной торговли в текущей геополитической ситуации признано невозможным. Штат российского подразделения сократился до девяти человек, а расходы на персонал и управленческий состав значительно снизились.

Ранее люксовый бренд Cartier зарегистрировал в России товарный знак на русском языке. Это даёт право выпускать и продавать очки, ювелирные изделия, канцелярские товары, сумки, аксессуары и пепельницы под названием «Картье».