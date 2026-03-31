«Как они могли это сделать?» Отец Илона Маска допустил, что высадка США на Луну — мистификация

Эррол Маск усомнился в том, что США действительно высаживали людей на Луну в 1969 году. На пресс-конференции в ТАСС отец Илона Маска, международный инвестор и исследователь космоса, заявил, что его сомнения подкреплены расчётами и мнением астрофизиков.

«Я задаюсь этим вопросом, как они могли это сделать? Может быть, они могли, но последние 10 посадок на Луну с огромным «хвостом» обломков, которые были разбросаны там, доказывают обратное», — сказал он.

По словам Эррола Маска, ключевая проблема — в физике посадки. Чтобы прилуниться, кораблю нужно погасить скорость, которая в три раза превышает пулевую, а для этого, по его подсчётам, потребовалось бы 29 тонн топлива. Он отметил, что последние десять лунных миссий завершились неудачей, и назвал это подтверждением того, что посадка на спутник Земли остаётся крайне сложной задачей.

Исследователь считает, что компания его сына SpaceX вынуждена будет разрабатывать иную схему прилунения. По его мнению, вместо выхода на орбиту стоит использовать гравитацию Земли для торможения и совершать посадку с разворотом.

Согласно популярной конспирологической теории, американская лунная программа «Аполлон» была грандиозной мистификацией, срежиссированной Голливудом. Утверждается, что высадка на Луну в 1969 году не состоялась, а знаменитые кадры с астронавтами были сняты в павильоне режиссёром Стэнли Кубриком, который якобы использовал свои выдающиеся навыки в визуальных эффектах (отточенные на фильме «2001 год: Космическая одиссея»), чтобы по заданию Правительства США симулировать реальность, которая должна была обеспечить победу в космической гонке с СССР.

Ранее Эррол Маск допустил возможность переезда в Москву. По словам Эррола Маска, раньше он всерьёз не задумывался о смене места жительства. Однако он признался в симпатии к России, назвал Москву красивым мегаполисом, но уточнил, что по душе ему всё же жизнь за пределами города. При этом, подчеркнул исследователь, если бы перед ним встал выбор, он бы склонился к тому, чтобы рассмотреть российскую столицу как один из вариантов.