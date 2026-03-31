31 марта, 15:56

Сафонов — на скамейке: Стали известны капитан и стартовый состав сборной на матч с Мали

Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Мали

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Полузащитник «Монако» Александр Головин будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче против команды Мали в Санкт-Петербурге. Место в воротах с первых минут займёт Станислав Агкацев («Краснодар»).

В защите сыграют Илья Вахания и Виктор Мелёхин (оба — «Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Данил Круговой (ЦСКА). В полузащите — Иван Обляков, Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов (все — ЦСКА), Максим Глушенков («Зенит») и Головин. Единственный нападающий — Дмитрий Воробьёв («Локомотив»).

Встреча начнётся в 20:00 мск. Сборная Мали занимает в рейтинге ФИФА 54-е место.

Карпин матом настроил на победу сборную РФ перед вторым таймом с Никарагуа

Напомним, в предыдущем матче подопечные Валерия Карпина победили сборную Никарагуа со счётом 3:1. Это был первая игра в году для российской команды.

Никита Никонов
