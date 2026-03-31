После ЧП на заводе в Нижнекамске госпитализировали 20 человек

20 человек госпитализированы для стационарного лечения после происшествия на «Нижнекамскнефтехиме». Пресс-служба компании подтвердила, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

По уточнённым данным, причиной ЧП стало воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. Инцидент произошёл во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука. Источник возгорания пока не установлен.

В компании подчеркнули, что основные производственные узлы не затронуты и продолжают функционировать в штатном режиме.

Напомним, что возгорание на «Нижнекамскнефтехиме» произошло днём 31 марта. По уточнённым данным компании, число пострадавших достигло 50 человек. Тушение огня продолжается: к работам привлечены более 60 пожарных и 19 единиц техники МЧС. Специалисты ведут непрерывный контроль за состоянием воздуха — превышений предельно допустимых концентраций и угрозы для экологии не выявлено.