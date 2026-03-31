Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

31 марта, 15:20

После ЧП на заводе в Нижнекамске госпитализировали 20 человек

Обложка © Life.ru

20 человек госпитализированы для стационарного лечения после происшествия на «Нижнекамскнефтехиме». Пресс-служба компании подтвердила, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

По уточнённым данным, причиной ЧП стало воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. Инцидент произошёл во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука. Источник возгорания пока не установлен.

В компании подчеркнули, что основные производственные узлы не затронуты и продолжают функционировать в штатном режиме.

СК возбудил уголовное дело после ЧП на предприятии «Нижнекамскнефтехим»

Напомним, что возгорание на «Нижнекамскнефтехиме» произошло днём 31 марта. По уточнённым данным компании, число пострадавших достигло 50 человек. Тушение огня продолжается: к работам привлечены более 60 пожарных и 19 единиц техники МЧС. Специалисты ведут непрерывный контроль за состоянием воздуха — превышений предельно допустимых концентраций и угрозы для экологии не выявлено.

Юлия Сафиулина
