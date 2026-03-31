«Нижнекамскнефтехим» назвал причину взрыва на производстве

Взрыв на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане произошёл при работах по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«При работах по ликвидации последствий по разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука «Нижнекамскнефтехима» от не установленного на сегодня источника произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом», — говорится в сообщении.

В настоящее время очаг возгорания локализован, ведётся работа по тушению остаточных очагов. Угрозы дальнейшего распространения нет.

Взрыв произошёл днём 31 марта на территории завода «Нижнекамскнефтехим» из-за сбоя в работе оборудования. Согласно последним данным, погибли два человека, 72 пострадали. СК возбудил уголовное дело.