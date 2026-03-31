Москва обновила метеорекорд, державшийся 20 лет

В Москве побит рекорд тепла для 31 марта, державшийся с 2007 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его данным, на метеостанции ВДНХ к 15:00 столбик термометра поднялся до 17,5 градуса. Предыдущий максимум составлял 17,2 градуса и был зафиксирован 18 лет назад.

Ранее сообщалось, что практически вся Россия оказалась во власти аномального тепла — температура воздуха превышает климатическую норму на 4–9 градусов, а в отдельных районах азиатской части страны отклонение достигает 12 градусов. 31 марта на северо-западе Якутии столбики термометров поднимутся выше привычных значений на 12–16 градусов. В дальнейшем температура там немного снизится, но всё равно останется на отметке, превышающей норму на 8 градусов.